Terribile schianto in autostrada, impattano violentemente auto contro camion, muore carabinieri 23enne

Un grave incidente stradale è avvenuto ieri pomeriggio nella galleria Cipolla sull’autostrada A20 Messina-Palermo, portando alla morte di Daniele Breganze, un carabiniere di 23 anni.

Dettagli dell’incidente



Daniele, originario di Palermo e in servizio a Serra San Bruno, viaggiava da solo verso il capoluogo siciliano quando il suo veicolo ha impattato contro un camion. L’incidente è avvenuto poco dopo lo svincolo di Brolo, in un tratto attualmente interessato da lavori stradali che hanno parzializzato la carreggiata. Nonostante l’intervento immediato dei soccorsi, per il giovane non c’è stato nulla da fare.

Reazioni e procedure post-incidente



Il conducente del camion, rimasto illeso ma in stato di shock, è stato trasferito all’ospedale di Sant’Agata Militello per controlli. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia stradale, i Vigili del Fuoco, le ambulanze del 118 e altri mezzi di pronto intervento. La Procura di Patti, rappresentata dal pm Giovanna Lombardo, ha ordinato un’autopsia sul corpo di Daniele, che sarà eseguita all’ospedale Papardo di Messina dalla professoressa Daniela Sapienza.

Impatto sull’autostrada e ricordo di Daniele



L’incidente ha causato la chiusura del tratto autostradale tra gli svincoli di Brolo e Rocca di Capri Leone in direzione Palermo fino alle 20:00. La comunità di Serra San Bruno, dove Daniele prestava servizio, e la sua città natale, Palermo, piangono la perdita di un giovane valoroso e rispettato.