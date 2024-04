Stefano De Martino prenderà il posto di Amadeus su Rai 1, confermato alla guida di “Affari Tuoi” e “Soliti Ignoti”

0 Condivisioni acebook Twitter

Stefano De Martino è stato ufficialmente scelto per sostituire Amadeus nei popolari programmi di access prime time su Rai1, “Affari Tuoi” e “Soliti Ignoti”. L’accordo sarebbe parte di un contratto triennale con la televisione pubblica.

Un nuovo capitolo nella carriera di De Martino

Il trasferimento di Stefano De Martino a Rai1 rappresenta una significativa evoluzione nella sua carriera televisiva. Già noto per il suo lavoro in “Stasera tutto è possibile” su Rai2, De Martino è ora pronto a prendere le redini di due dei più seguiti format della rete. TvBlog ha confermato che le trattative per il contratto di esclusiva con la Rai sono in fase avanzata, con incontri in corso tra le parti per finalizzare l’accordo.

Progetti futuri e nuove opportunità

Oltre a “Affari Tuoi” e “Soliti Ignoti”, per De Martino sono previsti ulteriori impegni su Rai1, inclusa la conduzione di una serata in prima serata. “Stasera tutto è possibile” ha recentemente raggiunto record di ascolti, e si discute la possibilità di adattare e trasferire il programma, con modifiche, anche su Rai1. Inoltre, sono in cantiere per lui altri format e eventi musicali.

La situazione del Festival di Sanremo

Parallelamente, TvBlog ha rivelato che Stefano De Martino non sarà alla guida del Festival di Sanremo nel 2025, come era stato ipotizzato. La conduzione di tale edizione sarà affidata a Carlo Conti, che sarà affiancato da Giorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni, suoi storici amici.