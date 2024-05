Rissa in discoteca, due adolescenti accoltellati

0 Condivisioni acebook Twitter

Nel noto locale notturno Arenile di Bagnoli, due ragazzi di 15 anni sono stati gravemente feriti in una rissa e successivamente accoltellati. La polizia indaga sull’accaduto mentre un 17enne è stato portato al commissariato per ulteriori chiarimenti.

Intervento immediato delle forze dell’ordine

Il caos ha avuto inizio poco dopo le 21:00 di questa sera, quando i gestori dell’Arenile hanno allertato la polizia a seguito di una violenta rissa scoppiata tra alcuni giovani clienti. Gli agenti del commissariato di Bagnoli sono prontamente intervenuti sul posto. Le vittime, dopo essere state accoltellate durante la lite, sono state trasportate d’urgenza all’ospedale San Paolo di Fuorigrotta, dove hanno subito un intervento chirurgico. Fortunatamente, nonostante la gravità degli eventi, le condizioni dei ragazzi non sono considerate critiche.

Dinamica e indagini in corso

Le circostanze esatte della rissa sono ancora al vaglio degli investigatori, che stanno cercando di ricostruire la dinamica degli eventi e identificare eventuali altri coinvolti. Il litigio, scaturito per motivi apparentemente banali durante un evento musicale, ha rapidamente degenerato portando alle gravi conseguenze. Nel frattempo, la posizione del giovane di 17 anni, attualmente in commissariato, è sotto esame per determinare il suo ruolo nell’accaduto e stabilire eventuali responsabilità.