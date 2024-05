Affari Tuoi: Tobia sceglie la prudenza e perde i 200mila euro che c’erano nel suo pacco

0 Condivisioni acebook Twitter

Durante l’ultima puntata di aprile di “Affari Tuoi”, Tobia, proveniente da Gravina di Puglia, ha affrontato una difficile decisione che ha portato a un risultato amaro. Nonostante un inizio promettente, ha optato per la sicurezza per aiutare il figlio, ma questo gli è costato la possibilità di vincere un premio molto più grande.

Una scelta guidata dalla cautela

Nel corso del gioco, Tobia, accompagnato da suo figlio Francesco, ha mostrato inizialmente una strategia audace, rifiutando un’offerta iniziale di 36.000 euro dal “Dottore” per un tabellone che sembrava promettente. “L’offerta è sempre una cosa bella – ha detto il saggio Tobia – Avere tutti questi soldi che piovono dal cielo… Io ho visto tanti soldi, ma non erano miei. Lavoravo in banca, erano soldi degli altri” ha commentato, riflettendo sulla sua carriera bancaria di 35 anni e sulla sua approccio alla gestione del rischio.

Il peso della responsabilità familiare

Man mano che il gioco procedeva, l’incertezza aumentava. Dopo aver cambiato pacco due volte e aver rifiutato offerte successive, Tobia si è trovato di fronte a una decisione cruciale. Con ancora in gioco premi significativi, ha scelto di accettare 30.000 euro, motivato dal desiderio di garantire un certo aiuto economico al figlio in un momento critico della sua vita. “Ho lavorato in banca. Ho ricoperto incarichi di alta responsabilità. A parte la tecnica, ho visto due ingredienti fondamentali quando affidavo grosse imprese, mutui anche a privati. Ho sempre usato la prudenza e il buon senso. In questo caso voglio applicare il buon senso e la prudenza. Non voglio tornare a mani vuote, pur essendoci lì 200.000 euro… Francesco ha bisogno”, ha spiegato Tobia, sottolineando la sua scelta prudente.

Un epilogo amaro

La scoperta che nel loro pacco originale c’erano 200.000 euro ha concluso l’episodio su una nota di amarezza.