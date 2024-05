Affari tuoi, Beatrice, incinta, segue il saggio consiglio della madre e accetta l’assegno

0 Condivisioni acebook Twitter

Beatrice, concorrente del popolare show “Affari Tuoi”, ha evitato una potenziale delusione grazie al consiglio di sua madre, Claudia. Insieme hanno deciso di accettare un’offerta significativa del Dottore, assicurandosi così un futuro più sereno per il bambino che Beatrice aspetta.

Un gioco fortunato

Durante la puntata del 1° maggio, dedicata alla regione Lazio, Beatrice ha dimostrato grande abilità nel gioco. La donna, che è in dolce attesa e si prepara a dare il benvenuto al piccolo Brando ad agosto, ha partecipato allo show insieme a sua madre. Le due, che collaborano anche professionalmente nell’organizzazione di matrimoni e negli allestimenti floreali, hanno mostrato un’intesa perfetta nel prendere decisioni strategiche durante il gioco. Hanno iniziato con il piede giusto, eliminando i pacchi di minor valore e mantenendo alta la posta in gioco.

Decisioni cruciali e un lieto fine

La partita ha raggiunto un momento critico quando il Dottore ha offerto 43.000 euro, sottolineando la necessità di acquisti importanti come il passeggino e la cameretta per il bambino. Nonostante la tentazione di continuare, e dopo aver rifiutato offerte ancora più alte durante il gioco, Beatrice ha scelto di ascoltare il consiglio di sua madre. La decisione si è rivelata saggia, poiché l’assegno finale che hanno accettato era molto più alto rispetto al valore del loro pacco, che conteneva solo 10.000 euro.

Una puntata ricca di emozioni

L’episodio ha offerto non solo momenti di tensione legati al gioco, ma anche una dolce interazione tra madre e figlia, evidenziando l’importanza del supporto familiare nelle decisioni importanti. Nel frattempo, Amadeus ha anche annunciato che lo show non andrà in onda nei giorni 2 e 3 maggio, ma tornerà sabato con nuove emozionanti puntate.