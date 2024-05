Chiara Ferragni, Pantene le ha dato il benservito, c’è già la nuova testimonial

0 Condivisioni acebook Twitter

Chiara Ferragni, influencer di fama internazionale e imprenditrice di successo, si trova di fronte a una nuova svolta nella sua carriera. Durante la sua vacanza in California, è emersa la notizia che il noto marchio di prodotti per capelli Pantene ha deciso di non rinnovare il suo contratto come testimonial.

La fine di un’era e l’avvento di un nuovo volto

La decisione di Pantene arriva dopo una serie di eventi che hanno visto Ferragni al centro dell’attenzione mediatica, inclusa la controversia legata al pandoro Balocco e la successiva rimozione di alcuni contenuti sponsorizzati. Questi sviluppi hanno preceduto l’annuncio ufficiale dell’azienda, che ha scelto di presentare al pubblico la nuova testimonial attraverso una campagna pubblicitaria che ha debuttato sui social media. La nuova faccia di Pantene è Havi Mond, modella israeliana di 40 anni con un’illustre carriera nel mondo della moda, avendo lavorato per marchi prestigiosi come Calvin Klein, Ralph Lauren, Chanel, Yves Saint Laurent e French Connection.

Chi è Havi Mond?

Descritta come una “sosia” di Chiara Ferragni, Havi Mond si distingue per una carriera consolidata che abbraccia due decenni nel settore della moda. La sua esperienza e il suo stile elegante hanno evidentemente colpito Pantene, che ha deciso di affidarle il ruolo di ambasciatrice del marchio, probabilmente cercando di rinfrescare la propria immagine e di avvicinarsi a un pubblico diversificato.

Il futuro di Chiara Ferragni

Per Ferragni, questa transizione segna la fine di un capitolo importante ma anche l’opportunità di esplorare nuove avventure e collaborazioni nel vasto mondo del marketing e della moda, mentre Havi Mond inizia il suo percorso come volto di Pantene.