Can Yaman,battibecco durante la promozione di “Viola come il mare”: “Io stregato dalla Chillemi? Forse è il contrario”

La promozione della seconda stagione della serie Mediaset “Viola Come Il Mare”, con Can Yaman e Francesca Chillemi, ha attirato l’attenzione per un presunto contrasto tra i due attori durante un’intervista.

La polemica sulle dichiarazioni di Can Yaman

L’inizio della polemica è stato segnato da un articolo su Vanity Fair, in cui si discuteva delle dichiarazioni di Francesca Chillemi riguardo a Can Yaman. L’attrice ha menzionato il commento dell’attore su una possibile famiglia con una persona simile a lei nel ruolo di Viola, personaggio della serie. Tuttavia, Can Yaman ha replicato su Instagram, sostenendo di non essere stato affascinato né da Francesca Chillemi né dal personaggio di Viola, e suggerendo che forse la situazione fosse inversa. La sua risposta ha suscitato reazioni e interrogativi sulla reale dinamica tra i due attori.

La reazione di Can Yaman

Can Yaman ha scelto di confrontarsi direttamente con l’articolo di Vanity Fair, ribattendo alle dichiarazioni di Francesca Chillemi. “Non è vero, non sono stato stregato da nessuna delle due. Anzi, forse il contrario. Comunque non ha rivelato niente, anzi, forse ha schivato” – ha scritto su Instagram. La sua replica ha generato discussioni e speculazioni sulle relazioni sul set e al di fuori di esso. Nonostante il confronto tra Can Yaman e Francesca Chillemi abbia generato interesse, resta da capire se si tratti di un malinteso o di una divergenza reale tra i due attori. Tuttavia, la promozione della serie continua, e il pubblico resta in attesa di nuovi episodi per scoprire il destino dei loro personaggi.