Bari, traffico bloccato in tangenziale, chilometri di coda da uscita Poggiofranco direzione Brindisi

0 Condivisioni acebook Twitter

Caos in tangenziale: traffico bloccato da Bari Poggiofranco verso Brindisi

Imbottigliamento sulla tangenziale di Bari

Un vero e proprio delirio sta paralizzando la tangenziale di Bari in direzione Brindisi. Il traffico è completamente bloccato a partire da Bari Poggiofranco, causando disagi significativi per automobilisti e pendolari che percorrono quotidianamente questo tratto.

Cause e impatto del blocco

Ancora non sono chiare le cause precise del blocco, ma la Polizia Locale è sul posto per gestire la situazione e cercare di ripristinare la circolazione il più rapidamente possibile.

Nel frattempo, si raccomanda agli automobilisti di cercare vie alternative e di seguire gli aggiornamenti in tempo reale per evitare l’area interessata.