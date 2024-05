Trovato per strada cadavere di un uomo di 35 anni non ancora identificato, non si esclude l’omicidio

0 Condivisioni acebook Twitter

In una periferia di Pavia, è stato scoperto il corpo di un uomo. La polizia indaga su un possibile omicidio.

La scoperta all’alba

All’alba di lunedì, in una tranquilla zona periferica di Pavia, è stato fatto un inquietante ritrovamento. Il corpo senza vita di un uomo, stimato intorno ai 35 anni, è stato trovato abbandonato in strada. L’allarme è stato immediatamente dato alle autorità, che hanno prontamente inviato sul posto i carabinieri per i primi accertamenti. L’area è stata subito transennata e dichiarata zona di interesse investigativo.

Indagini in corso

Dai primi esami effettuati sul posto, i carabinieri hanno rilevato segni che potrebbero indicare una morte violenta. “È presa in considerazione anche l’ipotesi di un omicidio,” hanno dichiarato, sottolineando la gravità e la complessità del caso. La vittima, al momento ancora non identificata, sarà sottoposta ad ulteriori esami all’Istituto di Medicina Legale dell’Università di Pavia per stabilire con precisione le cause della morte e, si spera, per ottenere più informazioni sulla sua identità.

Prossimi passi e appelli alla comunità

Il corpo è stato trasferito all’Istituto di Medicina Legale per un’esaminazione più approfondita. Gli investigatori stanno lavorando per identificare la vittima e ricostruire gli ultimi momenti della sua vita, in un tentativo di fare luce su questo tragico evento. Intanto, la polizia fa appello alla comunità per qualsiasi informazione che possa essere utile. “Chiediamo a chiunque abbia visto qualcosa di sospetto di venire avanti e parlare con noi,” hanno aggiunto i carabinieri, evidenziando l’importanza della collaborazione cittadina in queste circostanze.