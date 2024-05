Puglia incidente mortale, violentissimo scontro tra auto e furgone, una donna è morta sul colpo

0 Condivisioni acebook Twitter

Un grave incidente stradale ha colpito la comunità di Francavilla Fontana, nel Brindisino, questa mattina presto sulla SS7. Una donna è morta sul colpo a seguito dello scontro tra una Fiat Stilo e un furgoncino Iveco Daily.

Dettagli dell’incidente

Il drammatico incidente è avvenuto alle 6:48. Una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Francavilla Fontana è stata immediatamente chiamata sul posto per intervenire. Nonostante gli sforzi dei soccorritori, una donna, che viaggiava a bordo della Fiat Stilo, è stata dichiarata morta sul colpo a causa dell’impatto devastante.

Vittime e interventi

Oltre alla donna deceduta, altre due persone sono state coinvolte nell’incidente: un uomo, anch’esso passeggero della Fiat Stilo, ha riportato ferite ed è stato prontamente soccorso e trasportato in ospedale; l’occupante del furgoncino Iveco Daily, invece, è uscito illeso.

Conseguenze sul traffico

Il transito sulla SS7 è stato interrotto per diverse ore per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi degli inquirenti. Sono intervenuti sul luogo dell’incidente anche i sanitari del 118 e le forze dell’ordine, che hanno lavorato per ricostruire la dinamica dell’accaduto e per ripristinare la normale circolazione il prima possibile.