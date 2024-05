Daniela, barese, si presenta per il suo primo giorno di lavoro come commessa, all’improvviso si accascia davanti al titolare e muore

0 Condivisioni acebook Twitter

Una giornata che avrebbe dovuto segnare l’inizio di una nuova fase nella vita di Daniela Cardillo, 53 anni, si è trasformata in tragedia. La donna è deceduta a causa di un malore improvviso durante il suo primo giorno di lavoro come commessa in una boutique di Torino.

Il malore in negozio

Daniela, originaria di Bari, aveva appena iniziato a lavorare nel negozio situato in via Chiesa della Salute, nel quartiere Borgo Vittoria. Il suo entusiasmo per il nuovo lavoro, ottenuto dopo un lungo periodo di disoccupazione, si è spento in pochi istanti a causa del malore che l’ha colpita martedì mattina.

Intorno alle 9:22, Daniela ha iniziato a sentirsi male e ha cercato aiuto presso il negozio di estetica adiacente. “Si è appoggiata al bancone, ma le mancava il respiro”, ha raccontato Daniele Magnani, titolare del negozio “Blues” dove Daniela lavorava. Le colleghe hanno tentato di alleviare il suo malessere allentando il reggiseno, pensando che l’elastico potesse darle fastidio.

Tuttavia, la situazione è peggiorata rapidamente e, alle 9:35, Daniela si è accasciata a terra, schiumando dalla bocca. I colleghi e i clienti presenti, attoniti, hanno assistito alle drammatiche scene mentre venivano chiamati i soccorsi.

Intervento dei soccorritori

Sul posto sono intervenuti rapidamente i soccorritori, con un’ambulanza della Croce Verde di Villastellone e le volanti della polizia. Nonostante i tentativi di rianimazione durati diversi minuti, Daniela non è sopravvissuta.

Reazioni e lutto

La morte improvvisa di Daniela ha lasciato sconvolti tutti coloro che la conoscevano. “Era una persona per bene, solare, affidabile”, ha detto Magnani, visibilmente scosso dall’accaduto. Daniela era stata scelta per il ruolo di commessa dopo un’accurata selezione, e la sua scomparsa ha colpito profondamente il personale e la clientela.

La boutique ha chiuso per lutto subito dopo l’incidente, mentre il compagno e il fratello di Daniela sono stati informati della tragica notizia.