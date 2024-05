Addio al 17enne Matteo Lorenzi, promessa del ciclismo, travolto da un furgone mentre stava raggiungendo la squadra in sella alla sua bici

0 Condivisioni acebook Twitter

Matteo Lorenzi, giovane ciclista di talento, è stato tragicamente ucciso in un incidente stradale mentre si allenava. La comunità sportiva e la città di Fornace esprimono profondo dolore e cordoglio.

Un tragico incidente a Civezzano

Il pomeriggio di giovedì 9 maggio ha segnato una perdita incommensurabile per il mondo del ciclismo italiano. Matteo Lorenzi, una giovane promessa di soli 17 anni, è morto a causa di un terribile incidente stradale. Il ragazzo, in sella alla sua bicicletta, stava scendendo da Fornace per raggiungere i suoi compagni di squadra dell’Unione Sportiva Montecorona per un allenamento, quando è stato investito da un furgone a Civezzano, precisamente in località Sille.

Dettagli dell’incidente

L’incidente è avvenuto intorno alle 15:30 sulla strada provinciale 83, nella curva Kaisera, in direzione di Pinè. Le dinamiche sono ancora sotto indagine, ma le prime informazioni suggeriscono che il furgone, proveniente dalla zona industriale, si è immesso sulla Sp83 senza notare il giovane ciclista. L’impatto è stato devastante: Matteo è stato sbalzato per metri sull’asfalto.

Nonostante l’intervento immediato dei soccorsi, inclusi un’auto medica, un’ambulanza e un elicottero dei vigili del fuoco di Trento che ha trasportato il ragazzo al reparto di Rianimazione del Santa Chiara di Trento, il cuore di Matteo ha smesso di battere poco dopo il suo arrivo in ospedale.

Un futuro spezzato

Matteo Lorenzi lascia i suoi genitori, proprietari di una segheria in località Valle a Fornace, e un fratello minore. La sua morte ha scosso non solo la sua famiglia ma anche la vasta comunità ciclistica e la cittadina di Fornace. “È una disgrazia enorme, ci stringiamo alla famiglia in questo dolore,” ha commentato Mauro Stenico, sindaco di Fornace, esprimendo il sentimento di una comunità devastata dalla perdita di un giovane così pieno di vita e promesse.

L’Unione Sportiva Montecorona e il Giro della Lunigiana hanno espresso il loro dolore: “Tutta la famiglia del Giro della Lunigiana si unisce al dolore di U.S. Montecorona a seguito della tragica scomparsa di Matteo Lorenzi, morto a 17 anni in allenamento. Un’altra vittima della strada che ci lascia troppo presto,” si legge in un messaggio di cordoglio.