Il Vice Ispettore Christian Di Martino ferito con ferocia dal suo aggressore perché stava evitando che finisse sotto il treno

Christian Di Martino, vice ispettore della Polizia, è stato gravemente ferito mentre tentava di impedire che un uomo, Hassan Hamis, venisse travolto da un treno a Milano. Il poliziotto è ora in condizioni critiche.

Un atto di coraggio sfociato in tragedia

Il vice ispettore Christian Di Martino ha mostrato un coraggio eccezionale nella notte di mercoledì 8 maggio, quando ha rischiato la sua vita per salvare un uomo in fuga dai binari della stazione di Lambrate a Milano. Mentre cercava di bloccare Hassan Hamis, che aveva precedentemente attaccato una donna con un sasso, Di Martino è stato accoltellato tre volte da Hamis durante un tentativo di arresto.

Dettagli dell’aggressione e dell’intervento

La situazione è precipitata quando Hamis, ignorando gli avvertimenti di Di Martino, ha estratto un grosso coltello da cucina e ha ferito il vice ispettore. Di Martino, che aveva tentato di usare il taser per immobilizzare l’aggressore, è stato colpito tre volte: a un rene, alla milza e al duodeno. I suoi colleghi sono riusciti a fermare Hamis, ma il vice ispettore è stato gravemente ferito e ha subito un intervento chirurgico di quattro ore all’ospedale Niguarda di Milano.

Condizioni critiche per Di Martino

Christian Di Martino è attualmente in terapia intensiva, sottoposto a 40 trasfusioni di sangue e 30 di plasma, oltre a cinque rianimazioni per arresto cardiaco. Le sue condizioni sono gravissime e la prognosi è riservata. La comunità e i colleghi stanno mostrando un profondo sostegno, sperando in una sua ripresa.

Il passato criminale di Hassan Hamis

Hassan Hamis, il 37enne di nazionalità marocchina responsabile dell’attacco, ha un lungo elenco di precedenti penali e diverse espulsioni non eseguite. Solo pochi giorni prima dell’attacco, era stato denunciato per aver minacciato i passeggeri di un treno con un rasoio. Ora si trova in carcere, in attesa della convalida del fermo, con accuse che includono tentato omicidio e resistenza a pubblico ufficiale.