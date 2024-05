Arisa, “Per amore faccio tutto: Mi vogliono magra? Dimagrisco, mi vogliono grassa? Ingrasso”

0 Condivisioni acebook Twitter

Arisa si confessa: per amore ha persino guadagnato 13 chili in un mese. La sua ricerca dell’amore e le proposte di matrimonio ricevute su Instagram.

Arisa e la sua ricerca dell’amore: tra trasformazioni e confessioni

Arisa, nota per la sua voce unica e le sue interpretazioni emotive, ha recentemente aperto il suo cuore in un’intervista con il Corriere, dove ha esplorato il suo approccio personale e spesso estremo all’amore. “Per essere amata farei qualsiasi cosa. Se mi vogliono magra, dimagrisco, se grassa, ingrasso,” ha dichiarato l’artista, rivelando come sia disposta a trasformarsi completamente per piacere a chi ama.

La cantante ha raccontato un episodio significativo di questa sua tendenza a modellarsi in base ai desideri altrui: dopo aver perso peso e ottenuto un fisico notevole grazie allo sport, il suo ex-partner le ha espresso la preferenza per una figura più ‘curvy’. “E in un mese ho ripreso 13 chili,” ha confessato Arisa, sottolineando come questa capacità di trasformazione sia, in realtà, un doppio taglio. “Dovrei vivere l’amore con cautela, trovare qualcuno che mi faccia sentire bene nella mia pelle,” ha riflettuto.

Le proposte di matrimonio e il post provocatorio su Instagram

Nel 2023, Arisa ha fatto parlare di sé con un post su Instagram in cui, posando nuda, si dichiarava aperta a ricevere proposte di matrimonio. La cantante ha rivelato di aver ricevuto tra mille e 1.500 proposte, ma ha chiarito che la sua intenzione era soprattutto ironica. “Non cercavo marito, era un modo per denunciare il cinismo dei rapporti che viviamo, filtrati dai social,” ha spiegato, evidenziando come dietro il personaggio pubblico ci sia una donna con le stesse speranze e i sentimenti di tutti.

Sulla polemica tra Mara Maionchi e Tiziano Ferro

Nell’intervista, Arisa ha anche commentato la recente polemica tra Mara Maionchi e Tiziano Ferro, in cui sono emersi dettagli sulle pressioni subite da Ferro riguardo al suo peso e orientamento sessuale all’inizio della sua carriera. “Mara è squisita, ma talvolta ha delle uscite un pochino indelicate,” ha osservato Arisa. Ricordando un episodio in cui Maionchi aveva definito “La notte”, uno dei successi di Arisa, “una canzone per depressi”, la cantante ha sottolineato l’importanza del tatto, specialmente quando si affrontano momenti difficili, come quello che sta vivendo Tiziano Ferro.