Francesco Benigno al veleno contro Vladimir Luxuria: “Sei peggio di Chiara Ferragni”

0 Condivisioni acebook Twitter

Francesco Benigno replica duramente a Vladimir Luxuria dopo le sue dichiarazioni, difendendo la sua famiglia e criticando l’atteggiamento dell’opinionista.

Il video di Francesco Benigno

Francesco Benigno, attore e ex concorrente dell’Isola dei Famosi, ha pubblicato un video su Facebook della durata di 11 minuti, mostrandosi visibilmente alterato e contrariato. La risposta di Benigno arriva dopo un video di Vladimir Luxuria in cui, con un tono calmo, spiegava di non voler procedere con una denuncia nei confronti dell’attore per rispetto verso suo figlio, pur non dimenticando le offese ricevute.

Nel suo video, Benigno si scaglia contro Luxuria, accusandola di aver preso in giro lui e la sua famiglia: “Non puoi denunciarmi perché ho solo detto la verità. Ho riportato le frasi che tu hai detto e le foto che tu hai messo in giro online. Non giocare con me e con mio figlio piccolo; tu non puoi denunciarci,” afferma Benigno con forza.

Critiche e accuse: il confronto si intensifica

Benigno prosegue, criticando aspramente il comportamento di Luxuria durante l’Isola dei Famosi e oltre: “Mentre lui mi metteva la mano in faccia, tu dicevi che io gli avevo messo le mani al collo. Con il tuo video, senza trucco e con la parrucca… potevi togliere anche quella così saresti stata più vera,” dice l’attore, mettendo in discussione l’autenticità di Luxuria.

L’attore non risparmia nemmeno altri personaggi del mondo dello spettacolo, come Chiara Ferragni, paragonando la mancanza di sincerità di Luxuria a un famoso video di scuse di Ferragni: “Sei finta peggio di Chiara Ferragni nel suo video di scuse, ma almeno lei ha donato un milione di euro.. tu le scuse non vuoi proprio farle.”

Un conflitto senza fine

Il video si conclude con Benigno che, visibilmente frustrato, parla della sua situazione personale e finanziaria dopo l’Isola: “Mi hai disturbato mentre ero in vacanza ad Agrigento con la mia famiglia, con i miei soldi, perché l’Isola non mi ha pagato nulla, neanche al mio agente,” sottolinea, con le urla del figlio in sottofondo, a testimonianza del clima teso che vive.