Bimba di 2 anni e mezzo azzannata da un pitbull, è gravissima

Drammatico attacco di un cane a Sesto San Giovanni

Una bambina di soli 2 anni e mezzo è stata trasportata in gravi condizioni all’ospedale Niguarda di Milano, dopo essere stata brutalmente azzannata da un pitbull. L’incidente è avvenuto mentre la piccola stava giocando con la sua sorellina gemella nell’appartamento di famiglia a Sesto San Giovanni, nella provincia di Milano.

Dettagli del soccorso e condizioni delle vittime

La situazione critica ha richiesto l’intervento dell’elisoccorso, che ha trasportato la bambina in codice rosso a Bergamo per ricevere cure specializzate. Fortunatamente, la sorella gemella è rimasta illesa, evitando per poco il tragico destino della consorella.

La zia delle bambine, che ha agito prontamente per mettere in sicurezza le nipoti chiudendole in una stanza, ha subito anch’essa ferite nell’attacco. È stata trasportata in ospedale in codice giallo, evidenziando la gravità e il pericolo dell’attacco subito.

Intervento delle autorità e destino del cane

Sul posto sono intervenuti rapidamente i vigili del fuoco, la Polizia locale di Sesto San Giovanni e l’Ats, che hanno gestito la situazione e assicurato l’area. Il pitbull responsabile dell’attacco è stato catturato e trasferito in un canile locale, dove rimarrà fino a nuove decisioni delle autorità competenti.