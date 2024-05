Angelina Mango, il New York Times: “Lei la prossima pop star”

1 Condivisioni acebook Twitter

Dopo il settimo posto all’Eurovision, Angelina Mango conquista le classifiche internazionali e attira l’attenzione del New York Times. Sarà lei la prossima pop star italiana nel mondo?

Un impatto forte all’Eurovision e il riconoscimento internazionale

Angelina Mango ha lasciato il segno all’ultima edizione dell’Eurovision con il suo brano “La Noia”, conquistando il settimo posto. Questa performance non solo ha impressionato le giurie e il pubblico internazionale ma ha anche garantito alla cantautrice lucana un posto di rilievo sui media globali. Il suo ingresso nella top 200 della Global Chart di Spotify, precisamente al 124° posto, dimostra il potenziale di Mango di andare oltre i confini nazionali.

L’effetto Eurovision ha proiettato “La Noia” a 63 milioni di stream, avvicinandosi rapidamente ai numeri della sua hit precedente, “Ci pensiamo domani”. In questo contesto, il New York Times, tramite il giornalista Alex Marshall, ha dedicato uno spazio di riflessione sull’artista, descrivendola come “una stella nascente” e ponendosi la domanda: “Angelina Mango riuscirà a diventare la prossima pop star italiana nel mondo?”

Le prospettive di Mango e le comparazioni con altre stelle italiane

La visibilità ottenuta da Angelina Mango grazie all’Eurovision e ai suoi successi recenti fa riflettere su un possibile percorso simile a quello di Mahmood e dei Maneskin, altri artisti italiani che hanno trovato fama internazionale dopo il festival. Il giornalista del New York Times ha evidenziato come negli ultimi anni l’Italia abbia esportato artisti destinati a diventare stelle oltre i loro confini, grazie anche al Festival di Sanremo e al lavoro di Amadeus.

Marshall ha esplorato la storia personale di Mango e il significato dietro “La Noia”, citando le parole della cantautrice: “‘La Noia’ era un invito alle persone a sfruttare i momenti di noia per l’autoanalisi. ‘A volte dobbiamo pensare al nostro passato e a tutto ciò che di brutto è accaduto nella nostra vita, in modo da poter vedere il lato positivo’.”

Successi commerciali e la promessa di un futuro luminoso

“La Noia” ha ottenuto una certificazione di doppio disco di platino e ha raggiunto la top 200 delle global chart di Spotify in 22 Paesi, inclusi il Regno Unito, la Spagna, la Germania, e molti altri. Inoltre, la canzone è entrata nella top 50 di Apple Music in 26 Paesi e nella top 50 su iTunes in 18 Paesi a livello mondiale. La performance di Mango a Malmö, in Svezia, ha raccolto oltre 20 milioni di visualizzazioni sui profili ufficiali di Eurovision su Instagram e TikTok.

Con l’attesa per il suo primo album “poké melodrama”, in uscita su LaTarma Records e distribuito da ADA / Warner Music, Angelina Mango sembra pronta a consolidare il suo posto nel panorama musicale globale. La sua storia, il talento e l’emozione che trasmette nelle sue canzoni la posizionano come una candidata ideale per diventare la prossima grande pop star italiana nel mondo.