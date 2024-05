Attraversa la strada perché la macchina si ferma, sopraggiunge a tutta velocità un’altra macchina che la travolge, pirata fugge, donna gravissima

0 Condivisioni acebook Twitter

Un tragico incidente a Scampia lascia una donna di 80 anni in pericolo di vita. La Polizia Municipale cerca il pirata stradale che l’ha investita dopo che un’altra auto si era fermata per lei.

Incidente a Scampia: anziana gravemente ferita dopo essere stata investita

Un pomeriggio tranquillo si è trasformato in una scena di emergenza a Scampia, dove una donna di 80 anni è stata brutalmente investita mentre attraversava la strada. Il drammatico incidente è avvenuto oggi, intorno alle 18:15, in via Labriola, proprio mentre la carreggiata era moderatamente trafficata.

La sequenza degli eventi è tanto tragica quanto rivelatrice di una disattenzione fatale: una prima auto si era correttamente fermata per lasciar passare l’anziana signora. Tuttavia, un secondo veicolo, una Citroen di colore blu scuro, non si è fermato e, nel tentativo di sorpassare l’auto ferma, ha colpito la donna con violenza. La vittima è stata sbalzata per diversi metri, atterrando rovinosamente sull’asfalto.

Le condizioni della vittima e l’intervento dei soccorsi

La donna è stata immediatamente soccorsa e trasportata all’Ospedale Cardarelli, dove è stata ricoverata in pericolo di vita e in prognosi riservata. Al momento del soccorso, l’anziana era incosciente, e le sue condizioni sono state descritte come estremamente gravi.

Sul posto, gli agenti della Polizia Municipale, guidati dal Comandante Colonnello Joselito Orlando e dal Capitano Gaetano Amodio, hanno iniziato le indagini. La priorità è ora di identificare e catturare il conducente della Citroen, che dopo l’incidente non ha esitato a fuggire, dimostrando un disprezzo totale per la vita umana.

Le indagini in corso

La Polizia Municipale sta lavorando senza sosta, utilizzando ogni risorsa disponibile per rintracciare il pirata stradale. Non è escluso che le telecamere di videosorveglianza della zona possano giocare un ruolo cruciale nell’identificazione del fuggitivo. Le immagini acquisite potrebbero fornire dettagli vitali sul veicolo e sul conducente responsabile.