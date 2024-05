Francesco Benigno sgancia la bomba: “Caro Vladimiro, non starò più zitto” e mostra le chat private

0 Condivisioni acebook Twitter

Francesco Benigno, ex partecipante dell’Isola dei Famosi, ha rivelato alcuni messaggi e audio privati in una diretta Facebook con Vladimir Luxuria, promettendo di non rimanere più in silenzio.

Le rivelazioni di Francesco in diretta

Durante una recente diretta Facebook, Francesco Benigno ha deciso di mostrare al pubblico alcuni scambi di messaggi e audio che svelano dettagli della sua disputa con Vladimir Luxuria. «Caro Vladimiro non starò più zitto – ha dichiarato Benigno -. La bomba sta per essere sganciata così tutti sapranno la verità. Non volevo arrivare a tanto, ma dopo il tuo video finto e pieno di bugie e ulteriori offese dove hai messo in mezzo mio figlio, ora ti sistemo per bene».

Queste parole hanno messo in luce la frustrazione di Benigno verso quello che percepisce come un attacco personale da parte di Luxuria, soprattutto quando sono stati coinvolti commenti sul suo figlio. La tensione tra i due sembra aver raggiunto un punto di non ritorno, con Benigno che promette rivelazioni significative.

I dettagli degli scambi tra Francesco e Vladimir

Nella diretta, Francesco Benigno ha proseguito mostrando un video in cui Vladimir Luxuria risponde alle sue accuse, includendo anche riferimenti ad Alessandra Di Sanzo. Subito dopo, ha condiviso delle chat di WhatsApp, evidenziando alcuni messaggi vocali che non ha gradito. «Questa persona mi ha scagliato contro persone del mondo gay, troppe ne ho dovute cancellare – ha evidenziato Benigno -. Me li ha scagliati tutti addosso. Lei mi ha detto che non mi querela per non togliere soldi a mio figlio. Forse farebbe meglio a non prendere il vitalizio e darlo ai poveri, invece di beneficiare di questa cosa. Mi ha scagliato l’odio addosso dicendo bugie».

Questi dettagli mostrano un Benigno che si sente attaccato e sotto pressione, non solo da Luxuria ma da altre figure nel mondo dello spettacolo e dell’attivismo LGBT.

Ulteriori commenti e conclusioni di Francesco

Nel suo sfogo, Francesco Benigno ha anche menzionato un truccatore che conosce, lamentandosi di come questa persona abbia mostrato un supporto pubblico a Luxuria mentre parlava in modo diverso in privato. «Ipocrita, scrivi pubblicamente a Vladimiro che è stata brava – ha concluso Benigno -. Ma poi sparli di lei dietro. Appena arrivano i vocali di quello che dite alle sue spalle, poi le scrivete che è stata brava. Spiegagli perché alle spalle fate tutto sto schifo. Perché in pubblico ti nascondi e fai il suo amico, mentre le sparli alle spalle. Niente si fa che tutto si sa caro mio».

Queste parole chiudono il cerchio su una serie di rivelazioni che hanno aggiunto ulteriori strati alla disputa tra Francesco Benigno e Vladimir Luxuria, mostrando un lato più complicato e intrecciato di alleanze e opinioni nel mondo dello spettacolo italiano.