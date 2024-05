Chiara Ferragni vola a Dubai: dettagli e costi dell’hotel a forma di vela

0 Condivisioni acebook Twitter

Chiara Ferragni ha scelto il Burj Al Arab di Dubai per un viaggio lampo di lavoro: ecco quanto può costare una notte in questo iconico hotel a cinque stelle.

Una tappa di 24 ore nel lusso di Dubai

Chiara Ferragni, tra gli influencer più seguiti al mondo, ha intrapreso un veloce viaggio di lavoro a Dubai, durato appena 24 ore. L’imprenditrice digitale, dopo recenti impegni a Milano e un weekend a Roma, è volata negli Emirati Arabi per un progetto ancora avvolto nel mistero. Nonostante il periodo frenetico, segnato dal tentativo di superare le polemiche del caso Balocco e dalle prime settimane da single dopo la separazione da Fedez, Ferragni non si ferma.

Il Burj Al Arab: un hotel fuori dall’ordinario

Per il suo breve soggiorno a Dubai, Chiara Ferragni ha scelto di alloggiare nel Burj Al Arab, noto per la sua struttura che ricorda una vela. Questo hotel, uno dei più alti e lussuosi del mondo, offre un’esperienza indimenticabile grazie ai suoi servizi esclusivi e all’arredamento che riprende il tema marino, in linea con la forma del grattacielo.

Dettagli e servizi dell’Hotel

Architettura e Design : Il Burj Al Arab è facilmente riconoscibile per la sua forma di vela e si erge come un simbolo dell’opulenza di Dubai. L’interno dell’hotel è un trionfo di lusso e design marittimo, con attenzione minuziosa ai dettagli.

: Il Burj Al Arab è facilmente riconoscibile per la sua forma di vela e si erge come un simbolo dell’opulenza di Dubai. L’interno dell’hotel è un trionfo di lusso e design marittimo, con attenzione minuziosa ai dettagli. Ristorazione : All’interno del Burj Al Arab si trovano otto ristoranti di alta cucina, che offrono una varietà di esperienze gastronomiche, dalla cucina locale a quella internazionale.

: All’interno del Burj Al Arab si trovano otto ristoranti di alta cucina, che offrono una varietà di esperienze gastronomiche, dalla cucina locale a quella internazionale. Suite e Comfort: Ogni suite dell’hotel è progettata per garantire la massima privacy e comfort, con panoramiche mozzafiato grazie alle ampie finestre che si affacciano sulla spiaggia e sul golfo Persico.

Come arrivare al Burj Al Arab

Per chi cerca un ingresso scenografico, il Burj Al Arab offre trasferimenti in Rolls-Royce o con un esclusivo servizio di elicottero. Questi dettagli sottolineano il livello di lusso che gli ospiti possono aspettarsi durante il loro soggiorno.

Costi di una notte nel sogno

Il costo di una notte al Burj Al Arab può variare notevolmente a seconda del periodo dell’anno e del tipo di suite scelta. In media, il prezzo per una notte in una delle lussuose suite può partire da circa 1.100 euro, ma può aumentare significativamente per le suite più esclusive o durante la stagione alta.

Il fascino del Burj Al Arab

La terrazza sul tetto del Burj Al Arab, dotata di due piscine, un ristorante e un bar, è uno dei molti luoghi da cui gli ospiti possono godere di una vista spettacolare e di un ambiente raffinato. Questo hotel non è solo un luogo dove soggiornare, ma una destinazione che promette un’esperienza irripetibile, specie per ospiti come Chiara Ferragni, abituati al meglio in ogni angolo del mondo.