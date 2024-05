Folle corsa in autostrada a 255 km/h, il doppio della velocità consentita, multa salata e patente ritirata

0 Condivisioni acebook Twitter

Un’infrazione record sulla A26 Voltri/Sempione

In un recente blitz di controllo sulla velocità, la Polizia Stradale di Novara ha intercettato un automobilista che viaggiava a una velocità vertiginosa di 255 km/h sul tratto autostradale A26 Voltri/Sempione, nel territorio del Comune di Sillavengo. Questa velocità è quasi il doppio del limite massimo consentito di 130 km/h, stabilendo un record preoccupante per l’eccesso di velocità in quella zona.

Durante l’operazione, gli agenti della sottosezione di Romagnano Sesia hanno utilizzato il sistema Trucam, un avanzato dispositivo in fase di sperimentazione che può registrare la velocità dei veicoli a distanze superiori a un chilometro. Grazie a questa tecnologia, è stato possibile catturare l’infrazione da una distanza significativa, evidenziando il comportamento estremamente pericoloso del guidatore.

Conseguenze severe per il conducente spericolato

Il conducente sorpreso a questa velocità irresponsabile ha ricevuto una multa di 845 euro e ha subito il ritiro della patente di guida. Quest’ultima sarà sospesa per un periodo che varia da 6 mesi a un anno, a seconda delle valutazioni dell’autorità competente, a seguito dell’infrazione grave relativa al superamento dei limiti di velocità.

Questo episodio si inserisce in un contesto più ampio di violazioni della velocità che la Polizia Stradale di Novara ha rilevato nei primi quattro mesi dell’anno corrente. In totale, sono state registrate 1.648 infrazioni legate all’eccesso di velocità, un fattore che continua a rappresentare una delle principali cause di incidenti stradali.

Precedenti e necessità di maggiore consapevolezza

Non è la prima volta che eventi del genere accadono in questa regione. Lo scorso dicembre, un altro automobilista è stato sanzionato per aver percorso l’Autostrada A4 a 200 km/h, portando con sé una bambina di 4 anni non assicurata con le cinture di sicurezza.