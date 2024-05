Nel barese, scontro frontale tra due auto, muore sul colpo il 58 enne Marco Caradonna

0 Condivisioni acebook Twitter



Un grave incidente stradale ha causato la morte di un 58enne sulla strada tra Polignano a Mare e Conversano, all’altezza della Cava Rossi.

Un tragico incidente stradale è avvenuto sulla strada che collega Polignano a Mare a Conversano, in prossimità della Cava Rossi. L’incidente ha coinvolto due auto che si sono scontrate frontalmente, causando la morte di un uomo di 58 anni, originario di Polignano a Mare. Le cause dello scontro sono ancora in fase di accertamento da parte delle autorità, ma la dinamica dell’incidente suggerisce che l’impatto sia stato molto violento. Questo tratto di strada è noto per essere particolarmente pericoloso, soprattutto in condizioni di scarsa visibilità.

Intervento dei soccorsi e trasporto in ospedale

Immediatamente dopo l’incidente, i vigili del fuoco sono intervenuti sul luogo per soccorrere i feriti rimasti intrappolati tra le lamiere delle auto coinvolte. Tra i feriti, il 58enne Marco Caradonna è stato estratto con estrema difficoltà e le sue condizioni sono apparse subito critiche. Gli operatori del 118 hanno trasportato Caradonna all’ospedale San Giacomo di Monopoli, ma nonostante gli sforzi del personale medico, l’uomo è deceduto poco dopo il suo arrivo. La notizia della sua morte ha sconvolto la comunità di Polignano a Mare, dove Caradonna era conosciuto e rispettato.

Indagini e misure di sicurezza

Le autorità hanno avviato un’indagine per determinare le cause esatte dell’incidente. “Stiamo lavorando per capire cosa sia successo e per prevenire futuri incidenti in questa zona”, ha dichiarato un portavoce della polizia locale. La sicurezza stradale lungo la tratta tra Polignano a Mare e Conversano è diventata una priorità per le autorità locali, che stanno considerando l’installazione di nuovi dispositivi di sicurezza e la realizzazione di campagne di sensibilizzazione per i conducenti. La comunità locale è in lutto per la perdita di Marco Caradonna, e numerosi messaggi di cordoglio sono stati espressi alla sua famiglia e ai suoi amici.