Puglia, scontro frontale tra un’auto e un trattore, muore un uomo di 30 anni, un ferito gravissimo

Incidente mortale sulla strada tra Canosa di Puglia e Loconia

La dinamica dell’incidente

Un tragico incidente stradale è avvenuto poco prima dell’alba sulla strada che collega Canosa di Puglia alla frazione di Loconia. La vittima è un uomo di circa 30 anni, originario del Senegal, che viaggiava a bordo di una Renault Scenic. Per cause ancora in corso di accertamento, l’auto si è scontrata con un trattore, ribaltandosi e finendo contro un albero. Nonostante l’intervento immediato del personale del 118, che ha tentato di rianimare il giovane, i soccorsi sono stati inutili.

Le condizioni dei passeggeri

Nell’auto con il 30enne viaggiava anche un altro uomo, di 58 anni, anch’egli senegalese. Quest’ultimo è stato trasportato in ospedale ad Andria con un trauma toracico. Il conducente del trattore, sotto choc per l’accaduto, non ha riportato ferite. L’intervento tempestivo dei vigili del fuoco e dei carabinieri è stato fondamentale per mettere in sicurezza la zona e avviare le indagini necessarie a ricostruire la dinamica dell’incidente.

Indagini in corso

Le autorità competenti, inclusi i carabinieri, stanno conducendo le indagini per chiarire le cause dell’incidente. Sia la Renault Scenic che il trattore sono stati sequestrati per permettere gli accertamenti tecnici necessari. La comunità locale è sotto shock per l’accaduto, e si attende che ulteriori dettagli emergano dalle indagini in corso per comprendere pienamente le circostanze che hanno portato a questa tragica perdita.