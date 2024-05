L’influencer di 30 anni, Soukaina El Basri, è uscita dal coma, ora potrà dire la sua verità

0 Condivisioni acebook Twitter

Soukaina El Basri, influencer di Biella, è stata recentemente ricoverata all’ospedale di Novara in condizioni critiche ma è uscita dal coma.

La 30enne si trovava in Rianimazione a seguito di una sospetta aggressione che ha scosso la comunità locale e i suoi seguaci.

Dettagli sull’incidente e le indagini

Le autorità hanno subito avviato un’indagine per chiarire le circostanze dell’accaduto. Il marito della El Basri, Jonathan Maldonato, è stato fermato e accusato di tentato omicidio. Nonostante le gravi accuse, Maldonato ha continuato a proclamarsi innocente. La Procura di Biella sta conducendo le indagini per fare luce sulla dinamica degli eventi e stabilire le responsabilità.

Le reazioni

La notizia ha suscitato grande attenzione sui media e tra il pubblico, evidenziando una volta di più le questioni legate alla violenza domestica. Ora si spera in una pronta e completa guarigione di Soukaina El Basri e in una giustizia equa e rapida per gli eventi che l’hanno portata in ospedale.