Chiara Ferragni, tutte le barre nel nuovo brano di Fedez che parlano di lei

Il nuovo singolo di Fedez, realizzato in collaborazione con Emis Killa, è stato anticipato con grandi aspettative, paragonandolo a una sorta di faida alla Shakira vs Piqué con riferimenti a Ferrari e Twingo, Rolex e Casio.

Tuttavia, le aspettative non sono state completamente soddisfatte, poiché il rapper ha puntato i riflettori non tanto su Chiara Ferragni, quanto piuttosto sui suoi amici e il suo team. In una dichiarazione a FanPage, Fedez ha esposto la sua intenzione di mantenere il rispetto verso Chiara, limitando il suo disappunto verso le persone a lei vicine: “Credo di aver scritto le barre più educate e precise che si potessero fare rispetto al rapporto fra me e Chiara. Nei suoi confronti voglio esprimere solo e unicamente rispetto, perché non ho nulla da dire ed è giusto così. Non ho certo intenzione di buttare m**da sulla madre dei miei figli. Certo, lo stesso non vale per chi le è stato attorno. Su di loro non ho pietà e non ne avrò in futuro.”

Frasi salienti del singolo

Le frasi più pungenti del brano riflettono una chiara critica verso gli amici e il team di Chiara Ferragni, come evidenziato dalle seguenti linee:

“Per ogni tua amica assetata di fama è acqua sorgiva” suggerisce un’accusa di opportunismo.

“Sei stata come un jackpot nelle slot, e dopo mi hai mandato K.O.” potrebbe alludere a come le relazioni siano state vantaggiose fino a un certo punto, per poi diventare dannose.

“Io ti ho sfiorata, tu sei sfiorita” sembra riflettere una perdita di vitalità o importanza di queste persone nella vita del rapper.

“Non fidarti mai” e “Dici che sono un bugiardo ma per te io non cambio – Dici che sono un bastardo ma per te io non cambio” esprimono la frustrazione di Fedez nei confronti delle aspettative e delle percezioni altrui.

Reazioni

Nonostante la canzone sia stata descritta come molto radiofonica, alcuni recensori e ascoltatori si aspettavano un contenuto più incisivo per una cosiddetta “revenge song”. La reazione al brano potrebbe variare a seconda di come gli ascoltatori interpretano le barre e il contesto delle relazioni di Fedez con le persone citate nella canzone.