Diritto e rovescio, Paolo Del Debbio scherza con Giorgia Meloni: “Sono quel bischero di Del Debbio”, la reazione della Meloni

A “Dritto e rovescio”, il noto programma di attualità su Rete 4, Paolo Del Debbio ha aperto la puntata con uno scambio brioso con la Premier Giorgia Meloni.

“Sono quel bischero di Del Debbio…”, ha esordito Del Debbio con un sorriso, alludendo a un precedente dialogo con Meloni, che ha risposto giocando sullo stesso tono. La premier ha scherzato sulle critiche ricevute in passato, presentandosi come “quella st***a della Meloni“, una risposta diretta alle parole spesso irrispettose del governatore della Campania, Vincenzo De Luca. Questa apertura ha non solo alleggerito l’atmosfera, ma ha anche messo in luce come i politici possano utilizzare l’umorismo per affrontare le critiche e i commenti negativi.

La risposta di Meloni alle critiche

Durante il programma, Giorgia Meloni ha preso fermamente parola contro le osservazioni sprezzanti di De Luca, criticando il modo in cui le donne vengono spesso trattate nel dibattito pubblico. “De Luca passa le giornate a fare sproloqui contro tutti ma non ha mai usato una parola del genere con nessun altro. Quindi qual è il messaggio che stiamo dando? Che le donne si possono insultare liberamente anche perché sono deboli?”, ha chiesto Meloni. Sottolineando la forza delle donne e la debolezza dei bulli che si nascondono dietro alle offese, ha aggiunto: “Le donne non sono deboli, io non sono debole, sono deboli i bulli, quelli che fanno i gradassi alle spalle ma quando li affronti come ho fatto io, i gradassi non li fanno più. E allora quella cosa la farei cento volte non solo per me ma per tutte le donne che si pensa di poter insultare liberamente.”