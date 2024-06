Addio a Francesca Frongia, truccatrice di talento della Rai, Federica Sciarelli e Bianca Guaccero distrutte dal dolore: “Amica mia”

0 Condivisioni acebook Twitter

Il recente annuncio della scomparsa di Francesca Frongia, nota truccatrice per molti programmi della Rai inclusi spiccati successi come “Chi l’ha visto?”, ha scosso profondamente la comunità televisiva italiana.

La redazione del programma, guidata da Federica Sciarelli, ha espresso un profondo cordoglio tramite un messaggio ufficiale: “Profondo cordoglio di Federica Sciarelli e della redazione di ‘Chi l’ha visto?’ per la prematura scomparsa della preziosa collega Francesca Frongia“. Tale dichiarazione sottolinea il vuoto lasciato da Francesca non solo come professionista, ma anche come persona amata all’interno del team.

Omaggi speciali da parte degli amici

Bianca Guaccero, amica intima di Francesca, ha condiviso un toccante tributo che riflette l’intensità del loro legame personale e professionale. “Amica mia, come si fa, come si può ora, senza di te”, ha scritto, mostrando il dolore e la mancanza sentita da coloro che la conoscevano bene. Anche Davide Di Pietro, consigliere di Amministrazione Rai, ha lasciato un commovente messaggio su Facebook, evidenziando il carattere eccezionale di Francesca: “Franci era una persona eccezionale, con una forza e uno spirito vitale che raramente capita di incontrare lungo il cammino della vita. Grazie Francesca per quello che hai donato alla nostra anima”.

Un’eredità di bellezza e arte

Oltre alle sue indiscutibili capacità come truccatrice, Francesca Frongia ha avuto un impatto significativo sulle persone con cui ha lavorato, trasformando la routine del trucco in un’arte vera e propria. Bianca Guaccero ricorda con affetto come Francesca fosse capace di trasformare qualsiasi viso in una tela, evidenziando la bellezza intrinseca di ogni individuo. “La mia faccia era la tua tela. E tu creavi, come un pittore, riuscendo a tirare fuori il massimo della bellezza e della luce da tutti…”, ha detto Guaccero.