Bari piange Fernando Lopez Correa, vittima di un incidente mortale a Palese, era un noto velista

Dolore per la scomparsa del velista Fernando Lopez Correa: incidente mortale sulla ss16

La tragedia di Fernando “Fefé” Lopez Correa

Grande tristezza ha colpito la comunità di Bari per la prematura scomparsa di Fernando Lopez Correa, un brasiliano di 62 anni, molto noto e apprezzato velista. Fernando, conosciuto da tutti come Fefé, è rimasto vittima di un incidente stradale sulla strada statale 16, all’altezza di Bari Palese, in direzione nord. Secondo le prime ricostruzioni, avrebbe perso il controllo dell’auto che stava guidando, finendo violentemente contro il guardrail. L’impatto è stato così forte che Fernando è morto sul colpo.

Funerali e tributi di cordoglio

I funerali di Fernando Lopez Correa si terranno martedì alle ore 10:00 presso la Chiesa Stella Maris a Palese. Nel frattempo, i social media sono stati inondati di messaggi di cordoglio da parte di amici e conoscenti. Tra questi, spicca il toccante saluto di Paolo Semeraro su Facebook, che ha ricordato gli anni di amicizia con Fefé e il suo radicamento a Bari.

Paolo ha scritto: “Tutti mi hanno sempre detto negli ultimi anni e anche ieri… ‘FEFE’ ti adorava’! Io adoravo lui, è un dato di fatto. Ma le radici di questo rapporto solo pochi le conoscono. Era il 1989 quando, con i chiari primi segni della follia che mi avrebbe accompagnato per i successivi 35 anni, riuscii a creare il consorzio ‘Apulia 90’ e a convincere imprenditori locali a partecipare alla One Ton Cup di Napoli. Sicuramente Fefé starà già planando sulla onda più perfetta che sia possibile immaginare”.