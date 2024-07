Messina, il disco del flex si stacca e gli taglia il torace: 62 enne muore dissanguato

0 Condivisioni acebook Twitter

Tragedia a Reitano: Giuseppe Parisi, 62 anni, perde la vita in un incidente domestico. L’uomo è stato colpito dal disco di un attrezzo mentre lavorava.

Nel pomeriggio di ieri, domenica 28 luglio, si è verificato un tragico incidente a Reitano, in provincia di Messina. Giuseppe Parisi, un uomo di 62 anni originario di Caronia, è deceduto mentre effettuava dei lavori nella casa in cui suo figlio si sarebbe presto trasferito.

Le prime ricostruzioni indicano che Parisi stava utilizzando un flex quando improvvisamente il disco abrasivo si è staccato, colpendolo al torace e recidendogli vasi sanguigni vitali. Nonostante l’intervento immediato del personale sanitario con due ambulanze del 118, non è stato possibile salvarlo e i medici hanno constatato il decesso a causa di una grave emorragia.

Le indagini sul tragico evento sono condotte dai carabinieri di Mistretta.

La morte di Giuseppe Parisi ha suscitato profondo dolore nella comunità locale, dove era molto conosciuto e apprezzato. Commovente il ricordo del nipote Calogero su Facebook: “Ciao nonno, non posso credere che non sarai più con noi nelle feste e nei momenti di bisogno. Solo tu riuscivi a tenere a bada tutti noi nipoti. Eri un uomo felice nonostante la salute, aiutavi tutti a fare qualsiasi cosa. Quando ti dicevo di riposarti, tu mi rispondevi: ‘Ora non ho tempo. Quando muoio mi riposo, ma per adesso aiuto tutti voi’. Ed ora eccoci arrivati a quel maledetto momento”.

Numerosi sono stati i messaggi di cordoglio al post. Calogero conclude con un ultimo pensiero per il nonno: “Ti voglio un bene immenso nonno e lo sai, senza te le nostre feste non saranno più le stesse perché tu eri il rintocco della felicità con le tue battute scherzose. Un giorno ci rincontreremo nonno, sei stato una persona speciale nessuno di noi ti dimenticherà mai stanne certo”.