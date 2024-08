Pomeriggio 5, Simona Branchetti visibilmente commossa, ricorda Carlotta Dessì, giornalista morta a 35 anni, “Era un’amica vera”

6 Condivisioni acebook Twitter

Simona Branchetti, visibilmente commossa, ha reso omaggio a Carlotta Dessì durante Pomeriggio 5 News, ricordando la giovane giornalista scomparsa e annunciando l’intitolazione di una piazza in suo onore a Gergei, Sardegna.

Durante la puntata odierna di Pomeriggio 5 News, la conduttrice Simona Branchetti ha dedicato un momento toccante al ricordo di Carlotta Dessì, una giornalista Mediaset scomparsa prematuramente lo scorso febbraio all’età di 35 anni. Con la voce rotta dall’emozione, la Branchetti ha annunciato che il paese natale di Dessì, Gergei in Sardegna, ha deciso di dedicare una piazza alla giornalista per onorarne la memoria. “Il paese di Gergei, in Sardegna, rende onore a Carlotta Dessì, la nostra collega, giornalista che ha lavorato con me per tanto tempo, al Tg5, a Morning News, Pomeriggio 5, che avrebbe voluto fare ora con noi,” ha dichiarato la Branchetti. La nuova piazza si chiamerà “Piazza Carlotta Dessì”, un gesto simbolico che testimonia l’affetto e la stima che la comunità e i colleghi nutrivano per lei.

Durante il suo intervento, la conduttrice non ha potuto trattenere le lacrime e ha chiesto scusa ai telespettatori, spiegando quanto fosse profondo il legame che la univa alla Dessì: “Scusatemi, ma Carlotta era un’amica vera”. Dessì, giornalista di talento e coraggiosa, aveva condiviso la sua lotta contro una malattia debilitante durante un’apparizione a Fuori dal Coro, ospite di Mario Giordano. In quell’occasione, aveva espresso il desiderio di tornare presto sul campo, dichiarando: “Sono stata cinque mesi in ospedale, spero di tornare presto sul campo, a dare caccia ai ladri”. Sui social, Dessì aveva scritto con forza e determinazione: “Una cosa è certa. Non sono sola. Non lo sono mai stata dal primo giorno in cui ho scoperto la mia malattia, 4 mesi fa, in un caldissima estate milanese. Da quel giorno la mia vita è cambiata. È cambiata per me, per la mia famiglia, per il mio compagno”.