Chuck Norris sorprende ancora: a 84 anni solleva 250 chili su Instagram, “Mi sto riscaldando”

0 Condivisioni acebook Twitter

Chuck Norris sorprende ancora: a 84 anni solleva 250 chili su Instagram, dimostrando che la sua forza non conosce età.

Chuck Norris stupisce il mondo con una nuova impresa su Instagram

L’iconico attore e artista marziale Chuck Norris continua a sfidare il tempo e le aspettative, mostrandosi in forma smagliante sui social media. A 84 anni, Norris ha condiviso un reel su Instagram in cui solleva un bilanciere da 250 chili, dimostrando che la sua forza rimane intatta nonostante l’età. Il video, realizzato con la complicità di suo figlio Dakota, è solo l’ultimo di una serie di clip che l’attore pubblica regolarmente, mostrando il suo quotidiano fatto di allenamenti intensi e promozioni di nuovi film d’azione. La didascalia del reel recita ironicamente: “Si dice che quando finisco il mio allenamento, i pesi devono fare una pausa”, confermando il caratteristico umorismo che lo ha reso famoso anche attraverso innumerevoli meme.

La leggenda dei meme: Chuck Norris e la sua impareggiabile forza

Chuck Norris è riuscito a superare anche la fama dei meme che circolano da anni sul suo conto, con frasi che esaltano la sua invincibilità, come: “Se c’è un’emergenza, il 9-1-1 chiama Chuck Norris” o “Chuck Norris ha disarmato il cemento”. Il reel su Instagram ha raccolto un numero impressionante di visualizzazioni, confermando che l’attore è ancora in grado di attirare l’attenzione di milioni di fan in tutto il mondo. I video condivisi con suo figlio Dakota mostrano spesso i due impegnati in allenamenti fisici, testimoniando che anche la prossima generazione dei Norris è pronta a stupire il pubblico.

La carriera continua: Chuck Norris protagonista di un nuovo film d’azione

Oltre alle sue imprese fisiche, Chuck Norris non ha abbandonato il grande schermo. Recentemente, è stato protagonista di “Agent Recon”, un film d’azione uscito nei cinema statunitensi. Al fianco di un altro attore storico, Marc Singer, Norris dimostra di essere ancora in grado di recitare in ruoli fisicamente impegnativi. Il film, diretto e coreografato da suo figlio Dakota, ha visto Chuck Norris coinvolto in diverse scene di stunt, mantenendo la sua reputazione di inarrestabile eroe d’azione. Anche se “Agent Recon” è un b-movie, l’impresa di Norris a 84 anni rimane notevole, dimostrando che l’età è solo un numero.