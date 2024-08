Sorpresa a una festa di compleanno, festeggiata porta la torta, ma il ristorante chiede quasi 60 euro di sovrapprezzo per il taglio

0 Condivisioni acebook Twitter

Una famiglia di Arezzo ha vissuto un’esperienza spiacevole durante una festa di compleanno in un ristorante locale, dovendo pagare quasi 60 euro in più per il servizio del taglio della torta.

Il sovrapprezzo inaspettato

Una serata di festa si è trasformata in una sorpresa amara per una famiglia di Arezzo che, dopo aver festeggiato un compleanno in un ristorante, si è vista addebitare quasi 60 euro in più per il taglio della torta portata da casa. Sullo scontrino, infatti, sono stati aggiunti 4,50 euro a testa per le tredici persone presenti alla cena, per un totale di 58,50 euro. La giovane cliente, incredula, ha raccontato: “Mi è parso strano quando ho visto lo scontrino. Non ci volevo credere”.

La reazione sui social

La cena si era svolta giovedì 22 agosto, in un locale del comune di Arezzo. La famiglia aveva portato una torta comprata in pasticceria per festeggiare i 60 anni del festeggiato. “L’intero dolce era costato 45 euro, ma il servizio è venuto ben di più: 58,50 euro”, ha spiegato la cliente, che ha poi deciso di condividere la sua esperienza su Facebook nel gruppo “Sei di Arezzo se”, chiedendo l’opinione degli altri utenti: “Vi sembra giusto?”.

La spiegazione del ristorante

Al momento della prenotazione, la cliente aveva chiesto se fosse possibile portare una torta dall’esterno, e le era stato detto che non c’erano problemi. Tuttavia, al momento di pagare il conto, il rincaro del 10% sul totale della cena ha lasciato la famiglia perplessa. “Non mi è sembrato normale chiedere così tanto”, ha commentato la cliente, spiegando che il cameriere aveva semplicemente detto che “da loro funziona così”. La famiglia ha saldato il conto, ma l’esperienza ha lasciato un retrogusto amaro.