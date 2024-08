Bari, grave incidente in corso Mazzini, motociclista a terra in attesa dei soccorsi

0 Condivisioni acebook Twitter

Un altro grave incidente si è verificato in corso Mazzini a Bari, coinvolgendo un motociclista. L’uomo è stato soccorso sul posto.

Motociclista ferito in corso Mazzini

Un incidente che ha coinvolto un motociclista si è verificato oggi in corso Mazzini a Bari. Secondo le prime segnalazioni, l’uomo è rimasto a terra in attesa dell’arrivo dei soccorsi. Le circostanze esatte dell’incidente non sono ancora chiare, ma la gravità della situazione ha destato preoccupazione tra i passanti.