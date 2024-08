Molfetta, scomparsa nel nulla bimba di 12 anni, si chiama Veronica Pellino, l’appello dei familiari

0 Condivisioni acebook Twitter

La 12enne Veronica Pellino si è allontanata il 28 agosto dalla comunità Sant’Anna di Molfetta, generando apprensione tra i familiari e la comunità.

Allontanamento volontario della giovane

Grande preoccupazione a Molfetta per la scomparsa della 12enne Veronica Pellino. La ragazza si è allontanata volontariamente il 28 agosto dalla comunità Sant’Anna, un centro educativo minorile situato in via Professor Saverio de Simone 59/A, dove si trovava in seguito a un provvedimento del Tribunale di Bari.

Appello dei familiari e indagini in corso

I familiari di Veronica Pellino hanno lanciato un appello disperato per ottenere informazioni che possano condurre al suo ritrovamento. La scomparsa è stata prontamente denunciata ai Carabinieri, che hanno avviato le indagini per rintracciare la giovane. Chiunque abbia informazioni utili è invitato a contattare i Carabinieri o i familiari al numero 3336081540.