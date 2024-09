Giulia Salemi incanta il Red Carpet di Venezia con il pancione, eleganza e stile per la futurа mamma

1 Condivisioni acebook Twitter

Giulia Salemi si è presentata alla Mostra del Cinema di Venezia con un look premaman, conquistando il pubblico e i fan sui social con la sua eleganza e bellezza.

Il Red Carpet di Venezia: un momento di glamour per Giulia Salemi

Giulia Salemi non manca mai all’appuntamento con la Mostra del Cinema di Venezia, e quest’anno ha nuovamente attirato l’attenzione con il suo look premaman. Nella mattinata di ieri, l’influencer è arrivata con un outfit che ha ricordato lo stile di Britney Spears nel celebre video “Baby One More Time”: camicia bianca annodata in vita, aperta sul décolleté, e una gonna blu a pieghe. Ma è stata la serata a riservare il momento più atteso, quando Giulia Salemi ha sfilato sul red carpet con un elegante abito da sera total white, che ha subito scatenato l’entusiasmo dei fan. I commenti sui social sono stati numerosi, con frasi come “Un red carpet per due!” e “L’eleganza e la classe di Giulia Salemi, che dire se non che è di una bellezza immensa” a sottolineare l’apprezzamento per la futura mamma.

Le emozioni e le preoccupazioni di una futura mamma

Giulia Salemi, che si prepara a diventare mamma per la prima volta, ha condiviso con i fan le sue emozioni e preoccupazioni. La stanza del bimbo è già pronta, come mostrato dalla stessa Salemi sui social, e la futura mamma non ha nascosto le sue paure per il mondo in cui crescerà il suo bambino.

“La società di oggi mi spaventa molto, quindi sicuramente sarò molto protettiva”, ha dichiarato, aggiungendo: “Ora capisco quando mi lamentavo di mia madre e lei mi diceva ‘capirai solo un giorno quando sarai mamma’. Hanno sempre ragione”.

La gravidanza di Giulia Salemi è stata accolta con grande affetto dai suoi follower, che l’hanno inondata di messaggi di amore e felicità. Anche se il sesso del nascituro non è ancora stato rivelato, l’emozione è palpabile, sia per Giulia, che per il suo compagno Pierpaolo Pretelli, già padre di Leonardo, avuto dalla relazione con Ariadna Romero.