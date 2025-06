Mario Adinolfi primo finalista de “L’Isola dei famosi”: chi sono i concorrenti ancora in gara

Mario Adinolfi è il primo finalista del reality di Canale 5, mentre Teresanna Pugliese e Jey Lillo si contendono l’ultimo posto disponibile per l’atto finale.

Colpi di scena nella semifinale in Honduras

La semifinale de “L’Isola dei famosi”, andata in onda mercoledì 25 giugno su Canale 5, ha delineato il quadro dei finalisti che si giocheranno la vittoria nell’ultima puntata. Il primo concorrente a conquistare ufficialmente l’accesso alla finale è stato Mario Adinolfi, protagonista di un momento teatrale in cui ha fatto credere agli altri naufraghi di essere stato eliminato.

Ad affiancarlo tra i finalisti figurano Omar Fantini, Loredana Cannata e Cristina Plevani, tutti già sicuri di prendere parte all’ultima puntata del programma. Resta in bilico, invece, l’ultimo posto disponibile, per il quale si sfideranno al televoto Teresanna Pugliese e Jey Lillo.

La puntata ha preso il via con un televoto a tre tra Jey Lillo, Cristina Plevani e Patrizia Rossetti, al termine del quale quest’ultima è stata eliminata, dovendo abbandonare definitivamente la Playa a un passo dalla finale.

Ultima Spiaggia smantellata e nuove prove in diretta

Nel corso della serata, è stato annunciato l’abbandono dell’Ultima Spiaggia, lo spazio che aveva finora permesso ai concorrenti eliminati di sperare in un rientro. Per decidere chi potesse ancora rientrare in gioco, è stata proposta una prova fisica, ribattezzata “la prova del serpente honduregno”, che ha coinvolto Dino Giarrusso, Jasmin Salvati e Paolo Vallesi. Al termine della sfida è stato proprio Giarrusso a prevalere, eliminando i due rivali.

Nel segmento finale della puntata, è stato lanciato un televoto flash con protagonisti Teresanna Pugliese, Cristina Plevani, Omar Fantini e Mario Adinolfi. In un primo momento, il pubblico ha scelto di eliminare proprio Adinolfi, che è così finito allo spareggio contro Patrizia Rossetti e Dino Giarrusso. A sorpresa, il pubblico ha deciso di premiarlo, decretandolo come primo finalista assoluto dell’edizione.

Con Omar Fantini, Loredana Cannata e Cristina Plevani già in finale, l’ultima parola spetta ora al televoto che coinvolge Teresanna Pugliese e Jey Lillo, uno dei quali verrà definitivamente escluso dalla corsa alla vittoria.