Bari, ciclista investito e poi aggredito: tensione e caos su corso Vittorio Emanuele

Un ciclista cade dopo l’apertura improvvisa di uno sportello auto: scoppia una lite, traffico bloccato e intervento delle forze dell’ordine.

Scontro tra automobilista e ciclisti nel centro di Bari

Momenti di tensione nella serata di ieri, sabato 28 giugno su corso Vittorio Emanuele a Bari, dove si è verificato un episodio che ha richiamato l’attenzione di numerosi passanti e provocato forti rallentamenti al traffico. Intorno alle 20, una donna a bordo di una Fiat 500 X ha aperto lo sportello della propria auto parcheggiata accanto alla pista ciclabile, urtando un uomo di 35 anni che stava transitando in sella alla sua bicicletta.

L’impatto ha fatto cadere rovinosamente il ciclista sull’asfalto. Poco dopo è sopraggiunto un amico della vittima, anch’egli in bici, che si è fermato per soccorrerlo e per far notare al conducente dell’auto — un giovane presente sul posto — la pericolosità dell’azione. L’invito alla prudenza ha però scatenato una reazione aggressiva: l’automobilista è sceso dal veicolo e ha aggredito verbalmente e fisicamente il ciclista intervenuto, rivolgendosi in modo violento anche alla sua compagna.

Intervengono 118 e Polizia, traffico paralizzato tra via Melo e via Argiro

L’episodio si è verificato nel tratto compreso tra via Melo e via Argiro, una zona molto frequentata da residenti e turisti. Numerose persone si sono fermate ad assistere alla scena, contribuendo al blocco temporaneo della circolazione in una delle arterie principali del centro cittadino.

Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 per prestare soccorso al ciclista aggredito, che è stato accompagnato al Pronto soccorso per accertamenti. Presenti anche gli agenti della polizia di Stato, impegnati a riportare l’ordine e a contenere la folla. Secondo quanto riferito, l’aggressore si era inizialmente allontanato per poi tornare sul luogo dell’alterco, dove è stato identificato dagli agenti. La giovane donna presente in auto è stata trovata in stato di shock.

L’intervento delle forze dell’ordine ha consentito il ripristino della viabilità solo dopo diversi minuti.