Il momento di gioia di Ghali, la madre torna in salute: “Mamma sta guarendo, ora sono carico”

Ghali celebra la guarigione della madre con un post emozionante; il nuovo singolo con Shiva debutta al vertice sulle principali piattaforme streaming.

Un compleanno condiviso con speranza e musica

Giorni fa il rapper ha pubblicato una fotografia toccante: sdraiato accanto a sua madre, con lo sguardo rilassato, mentre lei lo tiene con un braccio. Nella didascalia: “Mamma sta guarendo mi sento più carico, buon compleanno vita mia”, frase che riprende un verso del suo nuovo singolo Maneskin, realizzato in collaborazione con Shiva e prodotto da Sadturs & Kiid. Il post celebra non solo il compleanno di Amel, ma anche il suo importante recupero dalla malattia.

IL SINGOLO “MANESKIN” DOMINA LE CLASSIFICHE

Il brano, tratto dall’album No Regular Music 2 pubblicato il 25 luglio, ha debuttato direttamente al primo posto su Spotify, Amazon Music e Apple Music, ottenendo anche posizioni di rilievo nelle tendenze musicali su YouTube. Il successo è stato amplificato da una preview gratuita disponibile a marzo via Instagram Stories per 72 ore, che ha creato grande attesa tra i fan.

Nel testo, Ghali fa riferimento ironico alla celebre band romana: “Mi sto sciogliendo come i Måneskin”, frase che ha suscitato molte reazioni tra gli ascoltatori. La canzone alterna riferimenti a fragilità emotiva e immagini di ostentazione e potere, con Shiva che aggiunge toni più aggressivi e sonorità urban.

Per l’artista si tratta di un momento particolarmente felice, in cui vita privata e carriera musicale si intrecciano. Da un lato, la serenità per la salute della madre ritrovata; dall’altro, l’entusiasmo per un brano che sta già conquistando le classifiche e confermando la sua presenza tra i protagonisti della scena musicale italiana.