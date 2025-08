Pd Puglia in bilico: la mossa di Decaro agita la coalizione “Lista civica sì, corsa a governatore forse”

L’ex sindaco di Bari e oggi europarlamentare Pd annuncia una lista civica per il centrosinistra, ma non scioglie le riserve sulla candidatura alla presidenza della Regione Puglia.

La mossa di Decaro: lista civica e strategia politica

Antonio Decaro, ex presidente dell’Anci e oggi europarlamentare del Partito Democratico, resta al centro della scena politica pugliese in vista delle prossime regionali.

Secondo quanto riportato da la Repubblica, Decaro lancerà una lista civica a sostegno del centrosinistra, capace di raccogliere consenso tra gli elettori moderati e progressisti. Tuttavia, la sua candidatura a governatore resta in bilico: “Ci sarò, ma non sicuramente”, avrebbe confidato, lasciando intendere che la decisione definitiva dipenderà dagli equilibri interni alla coalizione.

I nodi interni al centrosinistra pugliese

Le perplessità di Decaro nascono dalle tensioni con Alleanza Verdi Sinistra (Avs) e dal rapporto ancora incerto con il Movimento 5 Stelle.

In particolare, Avs non ha gradito la condizione posta dall’europarlamentare: l’esclusione di Niki Vendola dalle liste elettorali. Una richiesta che contrasta con la strategia del partito di Fratoianni e Bonelli, che punta invece sul carisma dell’ex governatore pugliese per rafforzare il consenso della coalizione.

Decaro, che alle ultime europee è risultato il primo degli eletti nella circoscrizione Sud, sembra voler far pesare il suo risultato, mandando anche un messaggio indiretto a Elly Schlein. Il suo obiettivo è chiaro: correre da governatore solo se le condizioni politiche saranno favorevoli e se il Pd accetterà la sua linea.

Le fratture nel Pd tra Schlein e l’area Bonaccini

Il dibattito interno al Pd pugliese riflette anche la divisione nazionale tra l’area Schlein e quella Bonaccini, di cui Decaro è considerato uno degli esponenti di punta.

Il rischio, secondo gli analisti, è che la nascita della lista civica di Decaro possa spaccare l’elettorato del Pd e indebolire la coalizione, aprendo la strada a un esito incerto nelle prossime regionali.