Renzi taglia i ponti con Mondadori: “Pier Silvio Berlusconi? Un fuori corso, il padre un fuoriclasse”

Matteo Renzi annuncia l’addio a Mondadori e accusa Pier Silvio Berlusconi dopo la sua cancellazione dalle reti Mediaset. Parole durissime che scuotono la politica.

Lo strappo di Renzi con Mondadori

L’ex premier Matteo Renzi ha ufficializzato la fine del suo rapporto con Mondadori, la casa editrice che ha pubblicato i suoi libri. La decisione arriva in seguito a un duro scontro con Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mediaset. In un’intervista al Corriere della Sera, il leader di Italia Viva ha denunciato una vera e propria esclusione dalle reti del Biscione. “La cosa incredibile è che dal giorno dopo Mediaset mi ha cancellato dal palinsesto – ha dichiarato –. Credo di essere il leader di partito meno presente sulle reti del Biscione”.

Renzi non ha nascosto la sua sorpresa per questa presa di posizione, avanzando dubbi sulla sua origine: “Non ho ancora capito se è una decisione autonoma di Pier Silvio o una richiesta di Giorgia Meloni”. Una frattura che, secondo l’ex premier, segna un evidente cambio di stile rispetto al passato.

Il paragone con Silvio Berlusconi

Le parole più dure di Renzi sono arrivate nel confronto diretto tra padre e figlio. L’ex premier ha infatti ricordato il rapporto, seppur conflittuale, con Silvio Berlusconi, sottolineandone la differenza con il figlio. “In ogni caso Silvio Berlusconi aveva tutta un’altra classe, anche quando c’era da litigare. Il padre era un fuoriclasse, il figlio un fuori corso”. Una frase destinata a suscitare reazioni nel mondo politico e mediatico, soprattutto per il tono diretto e polemico nei confronti di Pier Silvio.

Il giudizio netto non lascia spazio a interpretazioni: per Renzi il leader storico di Forza Italia manteneva un livello di confronto diverso, mentre oggi, con la nuova gestione, il clima appare segnato da esclusioni e silenzi.

Lo scenario politico e mediatico

Le dichiarazioni di Renzi arrivano in un momento delicato, in cui il rapporto tra Italia Viva e il governo resta caratterizzato da tensioni e contrasti. La denuncia di una possibile ingerenza di Giorgia Meloni nella scelta editoriale di Mediaset apre scenari polemici che intrecciano politica e media.

Il gesto di abbandonare Mondadori, storica casa editrice vicina alla famiglia Berlusconi, rappresenta quindi un passaggio simbolico oltre che pratico. Una rottura che sottolinea la distanza crescente tra Renzi e l’universo mediatico legato al Biscione, con conseguenze che potrebbero riflettersi anche sulle dinamiche future del dibattito politico.