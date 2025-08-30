Giuseppe Conte, “tagliamo stipendio agli eletti e destiniamo un milione per Gaza”

Il leader del Movimento 5 Stelle annuncia su Facebook una consultazione tra iscritti per destinare fondi tagliati dagli stipendi di parlamentari e consiglieri.

Il progetto di aiuti umanitari per Gaza

Il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, ha annunciato sui social l’avvio di una votazione interna riservata agli iscritti e agli attivisti del movimento. La consultazione, aperta fino alle 22, riguarda la possibilità di destinare un milione di euro, provenienti dal taglio degli stipendi dei parlamentari e consiglieri regionali del M5s, al sostegno della popolazione di Gaza. L’iniziativa prevede aiuti umanitari e la fornitura di generi alimentari tramite l’associazione Music for Peace, coinvolta nella Global Sumud Flotilla, una missione umanitaria diretta verso l’enclave palestinese.

Conte: “Decidano gli iscritti, non io”

Nel suo messaggio, Conte ha sottolineato che la scelta finale non spetta alla leadership del movimento ma alla base: “Dovete essere voi iscritti e attivisti a decidere”. Una modalità che ricalca la tradizione del M5s di affidarsi al voto degli aderenti sulle scelte politiche e sulle iniziative solidali. La proposta, spiegano fonti pentastellate, rientra nella linea di azione che il movimento porta avanti da anni, destinando parte degli stipendi dei propri eletti a progetti di utilità sociale e di cooperazione internazionale.

Il sostegno alla missione umanitaria

L’associazione Music for Peace, destinataria dei fondi in caso di esito positivo della votazione, è impegnata nella raccolta e distribuzione di aiuti umanitari nei territori colpiti da guerre e crisi umanitarie. La missione Global Sumud Flotilla, in partenza per Gaza, mira a portare sostegno diretto a una popolazione che da mesi vive in condizioni di estrema difficoltà. Conte, nell’annunciare l’iniziativa, ha sottolineato che “la popolazione è stremata e ha bisogno di un supporto immediato e concreto”.