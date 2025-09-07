Hotel Metropole di Venezia, si finge giornalista di Vogue per dormire gratis, rincorso tra calli veneziane

Si presenta come Patrick Pendiuk di Vogue Germania: scoperto dal Metropole, fugge tra calli e canali prima di essere fermato.

Truffa al Metropole durante la Mostra del Cinema

Un soggiorno di lusso si è trasformato in un inseguimento tra le calli di Venezia. Un uomo ha tentato di soggiornare gratuitamente all’hotel Metropole, cinque stelle affacciato sulla laguna, fingendosi Patrick Pendiuk, fashion editor di Vogue Germania. L’episodio è avvenuto nei giorni più affollati della Mostra del Cinema, quando le strutture ricettive registrano il tutto esaurito. Il falso ospite ha sfruttato il nome di un volto noto del giornalismo di moda, convinto di passare inosservato, ma lo staff dell’albergo ha subito notato dettagli sospetti che hanno fatto crollare il piano.

Il sospetto del personale e la fuga tra i canali

Secondo la ricostruzione, l’uomo aveva effettuato una prenotazione inizialmente per il 2 settembre, poi rinviata al giorno seguente. Si è presentato nel cuore della notte, tentando di evitare controlli e formalità. I dipendenti, però, hanno avvertito anomalie e hanno contattato la redazione di Vogue, scoprendo che il vero Patrick Pendiuk si trovava in ferie. Quando il truffatore è tornato in hotel nel pomeriggio, attorno alle 14.30, i sospetti si sono trasformati in certezze. A quel punto, il concierge Giuliano Brogliato e il maitre Michele Novello gli hanno chiesto documenti e carta di credito. Messo alle strette, l’uomo ha tentato la fuga disperata, correndo lungo le calli e cercando di raggiungere vari imbarcaderi per allontanarsi via acqua. L’inseguimento ha attirato l’attenzione dei passanti, mentre il personale non ha perso di vista il finto giornalista.

L’intervento della polizia municipale e la denuncia

La corsa si è conclusa con l’intervento della polizia municipale, che ha fermato il truffatore dopo alcuni minuti concitati. L’uomo rischia ora un’accusa per truffa e per furto di identità. Il vero Patrick Pendiuk ha confermato la propria estraneità all’episodio e ha dichiarato che sporgerà denuncia per l’utilizzo fraudolento del suo nome. A sorpresa, il fashion editor ha anche annunciato che soggiornerà davvero all’hotel Metropole, trasformando la vicenda da inganno a occasione di ospitalità autentica. Per lo staff dell’albergo resta la soddisfazione di aver evitato che un falso giornalista approfittasse del prestigio dell’hotel nei giorni della Mostra del Cinema di Venezia.