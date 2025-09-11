Napoli, sorpreso sul bus senza biglietto, aggredisce controllora e le taglia un orecchio

Terrore su un autobus dell’Anm alla Riviera di Chiaia: un passeggero colpisce con borraccia e valigia una verificatrice, ferendola gravemente. Arrestato dopo l’inseguimento.

L’aggressione sul bus della linea 151

Un episodio di violenza inaudita ha sconvolto ieri Napoli. Un uomo ben vestito, con occhiali a specchio e trolley al seguito, è salito a bordo di un autobus della linea 151 senza biglietto. Fermato dai controllori dell’Anm durante una verifica ordinaria, ha reagito con brutalità, trasformando un normale controllo in una scena da incubo. Invitato a fornire le proprie generalità, ha tentato di rimandare la risposta alla fermata successiva. Alla richiesta di scendere, ha improvvisato la fuga lungo la Riviera di Chiaia, sul lungomare cittadino. Prima di scappare ha lanciato una borraccia d’acciaio contro una delle verificatrici, colpendola all’orecchio e provocandole una ferita profonda. Subito dopo ha scagliato anche la sua valigia contro lo staff, nel tentativo di guadagnarsi la via di fuga.

Nonostante il dolore e il sangue, i colleghi della donna ferita l’hanno soccorsa mentre altri hanno inseguito l’aggressore, chiedendo l’intervento delle forze dell’ordine. La Polizia di Stato e la Municipale, prontamente accorse, sono riuscite a bloccare l’uomo dopo un breve inseguimento. È stato arrestato, mentre l’operatrice è stata trasportata in ospedale e medicata: per lei si è reso necessario un intervento d’urgenza per la profonda lesione riportata all’orecchio.

L’indignazione dei sindacati

L’episodio, avvenuto il 9 settembre, ha immediatamente suscitato un’ondata di indignazione. Diverse sigle sindacali hanno espresso solidarietà alla lavoratrice ferita, sottolineando ancora una volta i gravi rischi a cui sono esposti quotidianamente i dipendenti del trasporto pubblico. Marco Sansone e Adolfo Vallini, esponenti di USB Lavoro Privato – Comparto Trasporti, hanno dichiarato: «Solidarietà alla collega aggredita e richiesta di maggiori tutele per il personale dei trasporti. È inaccettabile che chi svolge un servizio pubblico essenziale debba essere esposto a insulti, minacce ed aggressioni».

Gli stessi rappresentanti hanno annunciato che nella riunione aziendale dell’11 settembre presenteranno proposte concrete, tra cui l’introduzione delle bodycam per il personale viaggiante, cabine anti-aggressione sui mezzi e un maggiore presidio nelle stazioni della metropolitana, spesso teatro di atti vandalici e violenze.

L’appello alla sicurezza

Anche l’Ugl Autoferrotranvieri Napoli-Campania, con il segretario Fulvio Fasano, ha condannato duramente l’episodio: «Esprimiamo solidarietà alla collega aggredita durante l’esercizio delle sue funzioni. Non è più accettabile che chi lavora per garantire un servizio essenziale debba temere per la propria incolumità». Fasano ha chiesto che vengano attivate immediatamente misure di prevenzione e maggiore protezione da parte delle forze dell’ordine, per evitare che simili aggressioni continuino a colpire chi opera in prima linea nel garantire il diritto alla mobilità dei cittadini.

L’aggressione di ieri non rappresenta un caso isolato: negli ultimi mesi si sono moltiplicati gli episodi di violenza ai danni di autisti e controllori del trasporto pubblico a Napoli e in altre città italiane. La vicenda della Riviera di Chiaia ha però scosso particolarmente l’opinione pubblica, sia per la gravità delle lesioni riportate dalla vittima, sia per la dinamica violenta con cui l’uomo ha tentato di sottrarsi a un semplice controllo.