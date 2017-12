Bambina di 10 anni trasportata d’urgenza in ambulanza, soccorritore la palpeggia durante il tragitto, arrestato

Ieri sera si è verificato un episodio davvero inaudito quanto squallido e disdicevole.

Una mamma ha chiamato l’ambulanza per soccorrere la figlia di diece anni in preda ad un’altissima febbre.

L’ambulanza è intervenuta con a bordo un soccorritore di 50 anni.

Durante il tragitto la mamma, che era in ambulanza con la figlia, ha notato che l’uomo accarezzava la bambina sulla schiena e pensando che l’uomo stesse solo confortando affettuosamente la bambina non ha dato peso all’episodio.

Ma, mente l’ambulanza era in prossimità dell’ospedale San Paolo, la mamma si è accorta, pur se in quel momento era impegnata in una conversazione telefonica, che l’uomo stava toccando la figlia accarezzandola dal seno in giu.

Appena giungti nella struttura sanitaria la donna ha profittato della presenza dei carabinieri che si trovavano sul posto per denunciare ciò a cui aveva assistito.

I carabinieri hanno arrestato l’uomo che attualmente si trova a San Vittore.