Nel barese, tamponamento mortale, perde la vita una donna, ferita l’altra passeggera

Un tamponamento mortale è avvenuto sulle strade del barese. Una donna era a bordo di una Panda condotta da una sua amica. L’utilitaria ha tamponato, per cause in via di accertamento, un’altra auto un’Opel Zafira.

Il conducente dell’auto non ha riportato danni, mentre le condizioni delle due donne sono apparse subito gravi.

Una delle due donne è morta subito dopo l’arrivo presso il plesso ospedaliero “Miulli” di Acquaviva delle Fonti.

La donna, Maria Silvestri, ha riportato un grave trauma toracico. L’altra donna, della quale non si conoscono le generalità, ha riportato alcune contusioni e non è in pericolo di vita.

L’incidente è avvenuto sulla strada provinciale 239 nei pressi di Noci.