Bari brutto incidente sulla statale 100 a Mungivacca, auto si ribalta, ferita una donna

Brutto incidente a Bari sulla statale 100. Un’auto, una Suzuki, guidata da una donna, per cause in via di accertamento, ha iniziato a sbandare e poi si è ribaltata.

L’incidente è avvenuto intorno alle 7 di stamane nei pressi del quartiere di Mungivacca. La donna è stata subito soccorsa.

Sul posto, dopo pochi minuti, sono arrivati i soccorritori del 118 che hanno provveduto a trasportare la donna al più vicino ospedale.

Della donna non si sanno ancora le generalità ma, dalle notizie pervenute, no ha riportato gravi ferite. Si registrano invece rallentamenti sul traffico.