Bari, mistero su una ragazza di 21 anni, ritrovata morta dissanguata per un taglio all’arteria femorale

Una ragazza di soli 21 anni è morta ieri dissanguata. La ragazza, all’arrivo all’ospedale San Paolo di Bari, presentava un taglio all’arteria femorale.

A trasportare la donna in ospedale sono stati alcuni familiari. La donna è arrivata al San Paolo quando era già in fin di vita ed è morta subito dopo per aver perso troppo sangue.

La tragedia si è consumata a Catino in via Nicholas Green. I carabinieri stanno indagando sull’accaduto. Non è ancora chiaro se si tratti di un incidente o un omicidio.