Bari, omicidio a Carrassi, sono due i sicari che hanno ucciso il 33enne Fabiano Andolfi

Pochi minuti fa al rione Carrassi di Bari un uomo di 33 anni è stato ucciso. L’agguato è avvenuto in via Barracca ed il 33enne è stato freddato da un colpo di arma da fuoco mentre era in casa.

Sul posto sono arrivate diverse pattuglie dei carabinieri e della polizia.

Non è stato reso noto il nome della persona vittima dell’agguato che, secondo le prime notizie, era ai domiciliari.

Aggiornamento:

L’uomo ucciso stasera in via Baracca, 11 si chiamava Fabiano Andolfi aveva 33 anni ed era agli arresti domiciliari per una rapina.

Sembra che dietro la porte dell’abitazione dell’uomo ucciso si siano presentati due sicari che non hanno esito a fare fuoco. Sul posto ora sono arrivati i parenti dell’uomo ucciso. Sul luogo sono arrivati anche i soccorritori del 118 che non hanno potuto far altro che constatare la morte dell’uomo.