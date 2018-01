Bari, violento scontro ad incrocio in via Caldarola, grave una dipendente delle Poste

Nelle prime ore di oggi, intorno alle 6,30, in via Caldarola con angolo via Prezzolini è avvenuto un violento incidente tra due auto.

Una 64enne dipendente di Poste Italiane, è stata soccorsa dai soccorritori del 118 e versa in grave condizioni.

La donna alla guida di una Fiat 600, per cause in via di accertamento, si è scontrata, all’incrocio di via Caldarola con via Prezzolini con un’altra auto.

Il violento urto ha provocato gravi ferite alla donna che è stata trasportata al Policlinico ed è in prognosi riservata.

La donna si stava recando a lavoro. Nulla di grave per gli occupanti dell’altra auto.

