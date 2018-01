Decaro, Bari sarà una città più verde, nei prossimi giorni sarà inaugurato un nuovo giardino a Japigia, 225 alberi, giostre e campi sportivi

Un nuovo giardino a Japigia in via Troisi che presto sarà disponibile per tutti i cittadini del popolare quartiere e di tutta Bari.

A renderlo noto è stato lo stesso sindaco di Bari, Antonio Decaro, che sulla sua pagna Facebook ha pubblicato un post sulla prossima inaugurazione.

“Eccolo, il primo dei 10 parchi cittadini é pronto. Stamattina sono stato in via Troisi, a Japigia, per un sopralluogo in questo nuovo spazio verde della città. I lavori sono terminati a fine anno e ora sono in fase di completamento le operazioni di collaudo per il trasferimento dell’area al comune. Nei prossimi giorni lo apriremo con una grande festa di vicinato.

Questo è il primo passo del nostro progetto: 10 mila alberi e 10 parchi in città. Bari sarà una città più verde”.